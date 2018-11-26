Рубль резко обвалился на фоне обострения отношений с Украиной

Российский рубль в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 26 ноября, резко упал на фоне морского инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали украинские военные суда за нарушение госграницы РФ. Согласно биржевым данным, доллар превысил 67 рублей, евро стал дороже 76 рублей.

По состоянию на 16:26 мск, доллар вырос до 67,23 рубля, прибавив 1,04 рубля. Единая европейская валюта к этому времени поднялась на 1,38 рубля и достигла 76,43 рубля.

Нацвалюту Россию не поддерживают растущие мировые цены на нефть. К 16:30 мск январские фьючерсы на североморскую смесь Brent на Лондонской бирже ICE подорожали почти на 2,4%, до $60,23 за баррель.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и вторглись в российское водное пространство, совершая при этом опасное маневрирование и игнорируя требования пограничников остановиться. В итоге пограничники применили оружие и тем самым пресекли попытку судов украинских ВМС прорваться через Керченский пролив в Азовское море. Два катера «Бердянск» и «Никополь» и сопровождавший их буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в Керчь. Три украинских моряка, по данным ФСБ РФ, получили ранения, им была оказана медпомощь. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело. Москва потребовала созыва экстренного созыва Совета безопасности ООН для обсуждения складывающей ситуации в Азовском и Черном морях. МИД РФ выразил Украине решительный протест, назвав действия Киева тщательно спланированной провокацией. На Смоленской площади пообещали украинским властям серьезные последствия в случае продолжения линии на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей.

В Киеве расценили задержание трех кораблей как «акт агрессии». Кроме того, украинские власти анонсировали введение военного положения в стране на 60 суток. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Верховная рада рассмотрит вопрос о введении военного положения на экстренном заседании в понедельник. Украинская армия по приказу Порошенко приведена в полную боеготовность. Киев потребовал от Москвы освободить задержанные суда и моряков и компенсировать ущерб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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