Теперь уже почти однозначно: «украинское обострение» обернется новыми антироссийскими санкциями

Морской инцидент в Керченском проливе и ввод военного положения на Украине могут свидетельствовать о том, что новые антироссийские санкции будут введены почти однозначно и могут коснуться российского рублевого суверенного долга. Такое мнение высказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Он обратил внимание, что на эту ситуацию накладывается на падение цен на нефть, что может крайне негативно отразиться на отечественной экономике.

«Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости российского бюджета составит 10-15%», – отметил эксперт.

Разуваев также отметил, что нужно помнить и про проблемы с украинским газовым транзитом. «Пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» – вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину, как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей», – подчеркнул аналитик.

Стоит отметить, что мировые цены опустились ниже психологической отметки в $60 за баррель. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $59,99. При этом вновь наметилось ослабление российской валюты. Средневзвешенный курс доллара по сравнению с пятничным уровнем подскочил более чем на рубль и достиг отметки 66,5 рубля.

Еще одним негативным сигналом стало снижение индекса Московской биржи, который к 12:25 мск опустился на 1,34% и торговался на уровне 2311 п. Начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин в своем обзоре отметил, что сказывается давление геополитических факторов.

«Наиболее чувствительные к политическим рискам инвесторы поспешили быстро избавиться от длинных позиций, что в моменте спровоцировало срабатывание стоп-заявок во многих инструментах. В результате сформировался довольно мощный эмоциональный импульс снижения. Инцидент в Черном море многие воспринимают как очередной риск возрастания секционного давления. Точные последствия и исход происходящих событий для участников рынка неизвестны, так что фактор неопределенности давит на котировки голубых фишек», – обратил внимание эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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