ЦБ: россияне ожидают повышения инфляции свыше 10%

Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 10,2% после 9,8% месяцем ранее, сообщат Банк России в своем отчете «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». Регулятор отмечает, что основной причиной стало повышение НДС, предстоящее с 1 января 2019 года.

По мнению населения, на росте инфляции скажется как само повышение налога, так и активные публикации в СМИ о грядущем росте цен. На краткосрочных инфляционных ожиданиях участников опроса в декабре отразилась сезонность. Так 12% респондентов прогнозируют рост цен перед Новым годом и повышение регулируемых тарифов с 1 января («всегда растут перед праздниками», «Новый год, большой спрос»).

Регулятор отмечает, что в целом ожидание населением повышения инфляции оправдано – она вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС и может в начале года достичь 5,5%. Во втором полугодии темп прироста потребительских цен замедлится и вернется к 4% в первой половине 2020 года, заявили в ЦБ.

Кроме того, по оценкам регулятора, в ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС. При этом тот факт, что растут не только краткосрочные, но и долгосрочные ожидания, подтверждает гипотезу об их незаякоренности и возможных вторичных эффектах, пояснили в ЦБ.

Для ограничить роста инфляционных ожиданий и связанных с этим вторичных эффектов, Банк России в декабре повысил ключевую ставку. Опережающая реакция денежно-кредитной политики позволит обеспечить снижение инфляции к цели вблизи 4% после ее временного повышения, рассчитывают аналитики ЦБ. Согласно данным опроса «инФОМ», значимых изменений в потребительских настроениях респондентов в декабре не отмечалось. По сравнению с предыдущим месяцем несколько ухудшились оценки и ожидания изменения материального положения, отмечает ЦБ.

Москва, Иван Гридин

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