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Вторник, 22 января 2019, 10:48 мск

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ЦБ утвердил план «антибанкротства» Московского индустриального банка

Центральный банк России утвердил план по предупреждению банкротства Москва «Московского индустриального банка». Функция временной администрации возложена на УК ФКБС, сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет», – говорится в сообщении регулятора.

Проблемы вызваны глубокой вовлеченностью кредитной организации в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, пояснили в ЦБ.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», – отметили в ЦБ.

Кроме того, регулятор сообщает, что банку будут предоставлены средства на поддержание ликвидности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. МИнБанк продолжает работать в обычном режиме, уточняет ЦБ.

Отметим, что проблемный банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков. Его активы по данным на 01 января составили 320,5 млрд рублей. Банк имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.

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