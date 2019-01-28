российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 января 2019, 14:20 мск

Новости Финансы

Предельная сумма долга по потребительским кредитам в России стала лимитированной

Сегодня, 28 января, вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)" и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может составлять более 1,5% в день, а с июля 2019-го – более 1%.

Кроме того, до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года – в два, а затем – в полтора раза.

Также стоит отметить, что закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30% от суммы займа. Взыскивать долги по займам, предоставленным «черными кредиторами» (организации, работающие без лицензии ЦБРФ) запрещается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.19

Суд сдал комментарии по делу, из-за которого в мэрии Нефтеюганска прошли обыски. / Третьяковка проворонила шедевр Куинджи «Ай-Петри. Крым». / На Ямале осудили знаменитую банду обнальщиков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

Россияне задолжали миллиарды: стали больше тратить и меньше копить

«Наше все»: российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

ЦБ утвердил план «антибанкротства» Московского индустриального банка

Отток капитала из России увеличился за год почти в три раза

«Мы превратим вашу жизнь в ад»: в Госдуме нашли рецепт борьбы c коллекторами, но «Единая Россия» не услышала

В Госдуме согласились обсудить кредитную амнистию для россиян

Набиуллина пошла против Путина? СовФед намерен разобраться с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки

Рубль может не выдержать удара валютных интервенций ЦБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,

Новости партнеров