Предельная сумма долга по потребительским кредитам в России стала лимитированной

Сегодня, 28 января, вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)" и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может составлять более 1,5% в день, а с июля 2019-го – более 1%.

Кроме того, до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года – в два, а затем – в полтора раза.

Также стоит отметить, что закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30% от суммы займа. Взыскивать долги по займам, предоставленным «черными кредиторами» (организации, работающие без лицензии ЦБРФ) запрещается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.19

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