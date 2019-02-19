Банки констатировали семикратный рост покушений на счета юрлиц за год

По итогам 2018 года в России было зафиксировано более 6,1 тыс. попыток похитить деньги со счетов юридических лиц с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Общая сумма несанкционированных операций, как остановленных и возвращенных владельцу, так и не остановленных, составила 1,47 млрд рублей, говорится в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год», подготовленном Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, за первое полугодие на остановленные операции пришлось 63% от общего объема несанкционированных операций, консолидированных данных по второму полугодию пока нет. В 2017 году банки сообщили о 841 попытке вывести деньги юрлиц на 1,57 млрд рублей, из них на долю остановленных пришлось не менее половины.

До середины 2018 года количество несанкционированных операций по счетам юрлиц держалось на уровне около 200 в квартал, однако во II и III кварталах 2018 года выросло до 838 и 4870 соответственно. На фоне некоторого снижения ущерба Банк России объясняет это техническими причинами – изменением отчетности, в результате которой банки стали сообщать не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных атаках.

Москва, Иван Гридин

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