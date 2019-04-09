Деньги стремительно утекают из России

Чистый вывоз капитала из России в первом квартале 2019 года, по оценке Центробанка РФ, составил $25,2 млрд, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года ($16,1 млрд).

Как пояснил регулятор, сальдо финансовых операций (отток капитала) частного сектора сформировалось за счет наращивания вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств.

Как сообщал «Новый День», по итогам 2018 года Банк России оценил чистый отток капитала в размере $67,5 млрд, что почти в три раза превысило первоначальные прогнозы.

Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) обнародованного в декабре прогноза, в 2019 году отток ожидался на уровне $20 млрд. Таким образом, вывоз капитала из России в первом квартале текущего года превысил годовой прогноз ЦБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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