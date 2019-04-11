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Четверг, 11 апреля 2019, 15:37 мск

Новости Финансы

Госдуме предложили запретить деятельность микрокредитных организаций

Группа депутатов во главе с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «О признании утратившим силу ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Из пояснительной записки к документу следует, что актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию.

По данным авторов законодательной инициативы, за январь-май 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн в виде займов на 110 млрд рублей, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, показатели выросли на 19% и 17%. «Тревожной тенденцией является и то, что 20% заемщиков обращаются в микрофинансовые организации ввиду низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков в населенном пункте, где проживают такие заемщики. Около 40% из них имеют испорченную кредитную просрочку», – говорится в документе.

Парламентарии считают, что в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере. Социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности, считают депутаты.

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