Глава ЦБ вступилась за микрокредитные организации: «Запрещать их нельзя»

Центробанк России выступает против запрета микрокредитных организаций. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, отметив, что в противном случае люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам.

По ее словам, «запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки «черных» кредиторов». Глава Центробанка отметила, что доля займов, выданных микрофинансовыми организациями, на сегодняшний день составляет лишь 2% из всего объема выданных населению кредитов.

Набиуллина добавила, что регулятор собирается усилить взаимодействие с правоохранительными органами и попросила поддержки депутатов в деле блокировки сайтов с рекламой деятельности нелегальных кредиторов. При этом она отметила, что в Банке России понимают, что население берет микрозаймы «не от хорошей жизни», передает РИА «Новости»

По данным ЦБ, объем микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, по итогам прошого года вырос в России на 45% в годовом выражении, до 163,6 млрд рублей. Число действующих договоров при этом выросло на 44%, до 9,4 млн единиц.

Как сообщал «Новый День», в апреле группа депутатов во главе с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете деятельности микрофинансовых организаций. Из пояснительной записки к документу следует, что актуальность отмены федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию.

Парламентарии полагают, что в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере.

18 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает микрокредитным организациям давать кредиты под залог жилья. Документ предусматривает, что уставный капитал таких компаний, который сейчас, как правило, составляет 10 тысяч рублей, должен повыситься в 500 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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