Госдума решила ограничить возможность «по ограблению граждан»

Микрокредитным организациям в России запретят давать кредиты под залог жилья, а уставный капитал таких компаний, который сейчас, как правило, составляет 10 тысяч рублей, должен повыситься в 500 раз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении сегодня приняла Государственная дума.

Как отметил на заседании нижней палаты парламента глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ предусматривает также новые требования к руководству и менеджменту микрокредитных компаний – если сейчас они включают один пункт, то по новому закону их будет 25.

«А как вы относитесь к тому, чтобы вообще запретить микрофинансовые организации?», – поинтересовался у Аксакова коллега по фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, отметив, что закон, несомненно, «ограничивает возможность по ограблению наших граждан». Оказалось, что по этому вопросу Аксаков имеет собственное мнение, отличное от партийного. «Справедливая Россия», как известно, выступает за полный запрет МФО – Аксаков же подчеркнул, что «они должны существовать, но в правовом пространстве и цивилизованно», поскольку «помогают гражданам решать очень многие вопросы».

«Очень резануло, что МФО помогают, оказывается, нашим гражданам, – упрекнул парламентария депутат-коммунист Алексей Куринный. – В большинстве случаев они создают проблемы, загоняют в кабалу, отнимают половину пенсии». Он напомнил о предложении ограничить процентные ставки для таких организаций с сегодняшних 300% до 180%, а впоследствии – и до 30%, «которые признаны стандартом во всем мире».

В ответ Аксаков напомнил, что Госдума уже приняла закон, который поэтапно снижает пени и штрафы, набегающие на «тело кредита». С 1 января 2020 года пени, штрафы и проценты не смогут превышать более, чем в полтора раза саму сумму займа. «Мы делаем шаги в этом направлении», – заверил он.

Учитывая, что в соавторах документа оказались представители всех думских фракций, противников у законопроекта не нашлось. Однако сразу несколько депутатов упорно задавали один и тот же вопрос, внятного ответа на который так и не получили: зачем увеличивать с полутора до трех миллионов рублей минимальную сумму, которую гражданин может дать в долг МФО? «Мы так и не поняли – зачем эту норму включают, потому что основная цель в защите жилья граждан. А нам кажется, что законодатель под шумок пытается эту норму включить. Непонятно, какая тут защита неквалифицированных инвесторов», – указал депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

Кроме того, парламентарий предложил изменить саму схему выплаты гражданами кредитов – сейчас люди сначала гасят проценты, и только потом выплачивают сам займ. «Так можно платить до конца жизни, потому что МФО заинтересована в том, чтобы человек не смог все тело кредита отдать, это дает возможность сосать из него деньги», – подчеркнул Шерин, пояснив, что соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении профильного комитета. «Если мы примем этот законопроект, это будет величайшее дело. И очень большая трагедия для микрофинансовых организаций», – подчеркнул он.

Парламентарии в итоге приняли законопроект в первом чтении. Поправки к нему должны поступить в Госдуму до 15 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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