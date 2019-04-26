ЦБ лишил лицензии подмосковный банк за многочисленные нарушения

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Холдинвестбанка, сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация, созданная в 1994 году, занимает 421 место в банковской системе страны.

По данным Банка России, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, финансовая организация предоставляла уполномоченным органам неполную и некорректную информации.

Банк попался на проведении сомнительных транзитных операций и осуществлении «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Кроме того, кредитная организация занижала величину резервов для компенсаций возможных потерь и нарушала законы и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность. «Во внимание принято наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», – подчеркнули в Центробанке.

В Банке России отметили, что главным направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды.

Холдинвестбанк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 8 мая 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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