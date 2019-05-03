Праздничный рынок сыграл злую шутку с курсом рубля

Праздничный майский рынок играет злую шутку с курсом рубля: на валютной секции ММВБ проводятся торги, однако динамика российской валюты больше похожа на улицу с односторонним движением, считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт обратил внимание, что в отсутствии многих игроков амплитуда колебаний резко увеличилась. В частности, курс доллара уже поднялся к отметке 65,50 рубля, а европейская валюта достигла 73,17 рубля, что почти на рубль превышает официальные курсы валют. Напомним, официальный курс доллара на 1 мая и выходные установлен на уровне 64,6314 рубля, евро – 72,3096 рубля.

В то же время нефть марки Brent в четверг падала ниже $70 за баррель: все к тем же минимумам с начала апреля, как и рубль. Однако связь в данном случае не столько в том, что рубль идет за нефтью, а в том, что все они следуют за долларом, отмечает Купцикевич.

По его словам, американская валюта продолжала развивать восходящий тренд, благодаря сравнительно сильным макроэкономическим данным, в результате чего активы в долларах становятся все более и более привлекательны для инвесторов.

К торгово-взвешенной корзине из шести ведущих валют, американский доллар на прошлой неделе поднимался до 2-летних максимумов. «Для развития продолжительного тренда, сегодняшним Nonfarm Payrolls придется значительно превзойти ожидания рынка. Однако косвенные индикаторы сигнализируют о том, что фактическое значение окажется «чуть хуже среднего», потенциально создавая пространство для отката американской валюты», – пишет эксперт в обзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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