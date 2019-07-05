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Пятница, 5 июля 2019, 15:21 мск

Новости Финансы

Мошенники нашли новый способ похищать деньги через банкоматы

В России появился новый способ мошенничества при переводе денег между картами через банкоматы. Новую схему описал Центробанк в обзоре основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году.

Как пояснил регулятор, новый метод мошенников основан на несовершенстве сценариев обработки переводов. Клиент выбирает в банкомате тип перевода с карты на карту. Терминал отправляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. Когда два одобрения получены, выполняется транзакция: сумма на карте получателя увеличивается, а на карте отправителя удерживается.

В этот момент банкомат запрашивает отправителя о списании комиссии, но получает отказ. После этого обоим банкам отправляется сообщение о возврате средств. Однако деньги уже выведены со счета получателя.

Центробанк советует кредитным организациям проверить сценарии работы банкоматов. Рекомендуется отправлять сообщение о возврате только после полного успешного завершения операции. Кроме того, согласие с условиями можно запрашивать у клиента до отправки авторизационных сообщений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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