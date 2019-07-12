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Пятница, 12 июля 2019, 08:43 мск

Новости Финансы

Минтруда хочет повысить прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты России предложило повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство считает необходимым установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения для детей поднимется на 4%, для трудоспособных граждан – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%. На сегодняшний день прожиточный минимум в целом по стране составляет 10444 рублей, для трудоспособного населения – 11280 рублей, для пенсионеров – 8538 рублей, для детей – 10390 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.19

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