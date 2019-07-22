У клиентов российских банков пытались похитить 24 млрд рублей

Несколько крупнейших российских банков раскрыли сумму, которую мошенники пытались украсть у их клиентов. По словам специалистов по безопасности кредитных организаций, в 97 из 100 случаев попытки злоумышленников проходят безрезультатно. Эксперты со стороны считают, что эти цифры слишком завышены, а основной канал утечек до сих пор идет через сотрудников банков.

По данным ЦБ РФ, в 2018 году атаки мошенников стали причиной хищений с карт граждан 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом ранее. Ущерб за первое полугодие 2019 года пока не подсчитан, пишут «Известия». Информацию о предотвращенных хищениях предоставили пять организаций (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк и МКБ), в которых находится более 60% средств клиентов, а совокупная доля рынка карт составляет 70%.

В общей сложности у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей. По словам аналитиков, количество попыток краж денег со счетов граждан растет, соответственно также увеличиваются и объемы предотвращенных списаний. В 3-4% случаев мошенникам удается пробить защиту банков, а это, по самым приблизительным расчетам, потеря сотен миллионов рублей.

Специалисты по информбезопасности считают, что доля мошеннических действий, которые заканчиваются успехом для злоумышленников, может быть значительно выше. В первую очередь под угрозой даже не технологическая защищенность, а персональные данные клиентов. В этом случае самое слабое место – сотрудники банков, то есть играет роль тот самый пресловутый человеческий фактор, который и позволяет мошенникам получать данные клиентов банков.

«Без информации о своих жертвах, даже при использовании методов социальной инженерии, результативность попыток мошенников будет почти нулевой, – говорят эксперты. – Чем больше информации, тем легче обмануть и выведать необходимые сведения, например одноразовый пароль для подтверждения операции».

При этом сотрудники банка могут поспособствовать мошенникам, сами того не желая. Они все чаще подвергаются атакам со стороны злоумышленников – например, открывая письма из сомнительных email-рассылок. Таким образом, ключом к счетам клиентов становится уже легкомыслие служащих кредитных организаций.

Впрочем, винить только банки в многомиллиардном ущербе не стоит. Ведь не только кредитные организации должны беспокоиться о безопасности средств. Эксперты в очередной раз подчеркнули и необходимость повышения киберграмотности граждан. Чем более осведомленными будут рядовые пользователи о потенциальных рисках, тем лучше станет и защита самих банков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.19

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