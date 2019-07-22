Банк России нашел 1 024 «черных кредитора» и 154 финансовые «пирамиды»

В 2019 году по сигналам Банка России в РФ возбуждено 25 уголовных и 488 административных дел в отношении «черных кредиторов» и финансовых «пирамид». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, регулятор за полгода обнаружил 1 024 «черных кредитора». При этом, как отметил Лях, далеко не все из них действовали под видом микрофинансовых организаций (МФО). «К МФО себя причисляют только 186 из них, все остальные действуют под любыми другими видами деятельности: потребительскими кооперативами, ломбардами и тп. Под МФО мимикрируют, наверное, лишь около 15%», – сообщил он. Основная проблема в том, что граждане, которые обращаются за кредитом, не интересуются наличием у организации лицензии на этот вид деятельности. В итоге «деньги эти организации начинают требовать практически сразу, и сразу передают их нелегальным взыскателям долгов».

Кроме того, Банк России в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, а в этом году выявлено уже 154 таких организации. «Размер финансовых пирамид серьезно снизился, – отметил Лях. – Сейчас нет крупных финансовых пирамид, большинство из тех, что мы выявляем, только начинают деятельность. Основная масса находится в Интернет-пространстве, они активно собирают деньги граждан, вовлекая их в псевдоинвестиционные проекты – от выращивания помидоров до вкладывания в криптовалюту, причем криптовалюты являются и одним из каналов привлечения денег».

В целом, подчеркнул Лях, по обращениям Банка России в органы МВД, ФАС, ФНС и прокуратуры в 2018 году в отношении «черных кредиторов» и финансовых пирамид возбуждено 430 административных дел и 7 уголовных. За первое полугодие этого года возбуждено уже 488 административных и 25 уголовных дел.

Деятельность таких организаций – один из основных вопросов, которые задают россияне на встречах, посвященных финансовому рынку, отметил депутат Госдумы Алексей Изотов. Фактически этот сектор деятельности мошенников выпал из внимания силовиков. «Ситуация на сегодняшний день такая – ими недостаточно занимаются, – пояснил он. – Сегодня очень часто можно слышать от ЦБ – «мы ими не занимаемся, потому что они нам не подведомственны, потому что не находятся в реестре». ФНС говорит, что им легче заниматься теми, кто на виду. МВД говорит – мы ими будет заниматься только тогда, когда будут жалобы. А жалобы начинают поступать только тогда, когда их вал».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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