Сбербанк по требованию Путина реструктуризирует кредиты пострадавшим от наводнения

Сбербанк после критики президента РФ Владимира Путина объявил о реструктуризации кредитов подтопленцев в Иркутской области.

Накануне глава государства в ходе поездки в пострадавший от разрушительных паводков город Тулун отчитал кредитную организацию за отказ реструктуризировать займы. По словам Путина, Сбербанк «не очень-то откликается» на соответствующие просьбы пострадавших от наводнения. «Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – заявил президент РФ (цитата по ТАСС), подчеркнув, что для банка с рекордными доходами «это вообще несерьезный вопрос». «Они и могут, и должны это сделать», – подчеркнул он. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал обсудить данный вопрос на встрече с Грефом и анонсировал визит главы Сбербанка в Тулун 3 сентября.

Сегодня пресс-служба финансовой организации отчиталась о встрече Грефа с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. В сообщении приводятся слова руководителя Сбербанка о принятом решении «реструктурировать кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год». Также Греф пообещал, что Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.

В конце июня – июле текущего года в Иркутской области произошло два разрушительных наводнения из-за продолжительных проливных дождей, которые спровоцировали масштабные паводки на реках. В зоне затопления оказались более 13 тысяч домов. Самый большой ущерб нанесен городам Нижнеудинску и Тулуну. Из-за наводнения погибли 25 человек. По оценке чиновников, общий ущерб от стихии составил почти 35 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

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