В Минпромторге прокомментировали возможное подорожание импортной воды

Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту цен и перебоям с поставками данного продукта из-за рубежа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Опору России», направившую соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Проект постановления правительства о проведении в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, подготовил Минпромторг. Из документа следует, что проверять коды на продукции будут таможенники, поэтому маркировать бутылки необходимо до их ввоза в страну. «Опора России» считает, что зарубежные производители откажутся менять свой производственный процесс ради российского рынка. В связи с этим обязанность по нанесению маркировки ляжет на российских импортеров, которые будут вынуждены помечать бутылки непосредственно перед ввозом в РФ.

В министерстве пояснили, что сейчас идет работа над решением проблемы незаконного оборота минеральной и питьевой воды, бороться с которой и призвана маркировка. Сотрудники ведомства уверены, что оснований для роста цен для потребителя нет.

По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, до окончания этого «добровольного эксперимента любые предположения насчёт возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания». Евтухов также отметил, что «оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет», передает ТАСС.

Ранее Роскачество предложило ввести систему «честной этикетки» воды. В организации считают, что надо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации, включая сведения о том, из какого источника взята вода. С соответствующей инициативой Роскачество обратилось к вице-премьеру Алексею Гордееву.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.19

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