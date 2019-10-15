Мировые банки сокращают долларовые резервы

Мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах, пишет флагман финансовой прессы Financial Times. Эти данные плохо стыкуются с нарративом о всепобеждающей и незаменимой американской валюте, который так любят некоторые американские и российские экономисты.

«Доллар США давно возвышается над мировыми рынками и финансами. Но в этом здании начинают появляться трещины. Выдающаяся роль доллара в государственных фондах и международной торговле очень сильна и вряд ли быстро исчезнет. Но последние данные МВФ о резервах центральных банков показывают незначительный сдвиг в сторону от доллара, который, по мнению аналитиков, может сигнализировать о переосмыслении политического риска, заложенного в американские активы», – пишет издание.

При этом, по мнению директора департамента ЦБ РФ Алексея Заботкина, полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Заботкин также напомнил, что государственный долг в России номинирован в долларах. «Золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса доходов, бюджета, тогда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния – прим. ред.), и в этом случае часть из этих обязательств – лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах», – пояснил Заботкин.

«Полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверно, неверно», – добавил он, подчеркнув, что изменение структуры ЗВР не является сигналом для изменения структуры расчетов. Как напоминает «Интерфакс», во втором квартале 2018 года ЦБ РФ увеличил долю резервных валютных активов, номинированных в китайских юанях, до 14,7% с 5,0%, в евро – до 32,0% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%.

Вашингтон, Иван Гридин

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