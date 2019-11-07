«Чувашкредитпромбанк» лишился лицензии за многочисленные нарушения

Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка». По данным регулятора, на 1 октября 2019 года кредитная организация занимала 258 место в банковской системе РФ по величине активов.

«Чувашкредитпромбанк» неоднократно нарушал законодательство. В том числе предоставлял в ЦБ неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

«По оценке Банка России, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка. В результате возникают основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создается реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ не раз вводил в отношении банка ограничения, в том числе запрещал принимать во вклады средства граждан.

«Чувашкредитпромбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся Агентством страхования вкладов не позднее 21 ноября 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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