«Движение в сторону 200 рублей за доллар возможно»: экономист допустил обвал нацвалюты РФ

Экономист предсказал резкую девальвацию российского рубля. Согласно прогнозу главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, курс доллара в будущем может взлететь до 200 рублей. Об этом эксперт заявил на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам экономиста, «Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля» и таким образом «создает спрос на иностранную валюту». «Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей – невозможно», – цитирует Ведева «Лента.ру».

Эксперт при этом счел ложной теорию пользе слабой национальной валюты для экономики, которая популярна в некоторых экономических кругах. По его словам, существует две группы «экономических агентов», одна из которых считает, что падение курса нацвалюты полезно для экономики, а другая полагает, что плохо.

Бюджетное правило действует в России с 2018 года. Согласно нему, сверхдоходы бюджета от экспорта углеводородов направляются в Фонд национального благосостояния – для этого Банк России в качестве агента Минфина приобретает иностранную валюту. В результате этих операций курс рубля несколько теряет позиции, но сохраняет стабильность вне зависимости от колебания нефтяных цен.

Бюджетное правило устанавливает базовую цену на нефть Urals на уровне $40 за баррель, она ежегодно индексируется на 2%.

Добавим, что после вчерашней отставки правительства РФ аналитики не видят рисков для рубля. «Как и рынок акций, рубль слабо и очень кратковременно отреагировал на отставку правительства, закрывшись по итогам дня без особых изменений», – отметил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Особых рисков для российской валюты сейчас нет, – полагает эксперт. По его словам, приближается налоговый период, который «станет драйвером для локального роста рубля и пара доллар-рубль вновь начнет тестировать отметку 61 рубль» (цитата по «Прайм»).

Ранее, 9 января Минэкономразвития России выступило с прогнозом, согласно которому рубль будет укрепляться в первой половине текущего года, а инфляция станет ниже 3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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