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Четверг, 9 января 2020, 17:13 мск

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Минэкономики оценило перспективы рубля на первое полугодие 2020 года

В Минэкономразвития России прогнозируют укрепление рубля в первой половине текущего года и снижение инфляции ниже 3%. Об этом говорится в подготовленном министерством мониторинге «Картина кредитования».

По мнению МЭР, укреплению нацвалюты и закреплению инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года будут способствовать сохранение текущего уровня ставок по кредитам и реализация текущих бюджетных параметров. В ведомстве также отметили, что эти же условия «предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса».

Как свидетельствуют полученные по итогам ноября 2019 года данные, совокупное кредитное предложение в стране остается низким – 4,8% ВВП за последние 12 месяцев. При этом бюджетный сектор продолжил наращивать расходы. В первой половине 2020 года расходы федерального бюджета продемонстрируют высокие темпы роста, однако «во втором полугодии при сохранении запланированного уровня дефицита указанные темпы роста будут находиться около нуля», прогнозируют в Минэкономразвития.

Стоит отметить, национальная валюта взяла тренд на укрепление в ходе валютных торгов на Московской бирже в первые дни 2020 года. Официальный курс евро, установленный Центробанком на 10 января, снизился на 1,3222 рубля – до 68,05 рубля, доллар опустился до 61,234 рубля – это на 67,17 копейки меньше значения, установленного регулятором 31 декабря прошлого года.

Напомним, в конце декабря министр экономики РФ Максим Орешкин высказал мнение, что укрепление рубля не всегда можно назвать оптимистическим явлением. Он пояснил, что твердый рубль – это также «знак очень низкого спроса во внутренней экономике» (цитата по RT). «Укрепляющийся рубль – это хорошо, когда он происходит из быстрорастущего производства», – отметил Орешкин.

Ранее Орешкин счел потерянными для экономики России первые шесть месяцев 2020 года. По его словам, наблюдаемая в настоящее время слабость потребительского спроса никуда не денется и в начале 2020 года. Предпринимаемые Центробанком РФ меры по смягчению денежно-кредитной политики, в частности, неоднократное понижение ключевой ставки в течение текущего года, недостаточны для ускорения совокупного спроса и «восстановления кредитного предложения в экономике», заявлял министр РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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