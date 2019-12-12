«На рост не надеемся»: в кабмине заявили о потерянной для экономики РФ первой половине 2020 года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин счел потерянными для экономики России первые шесть месяцев 2020 года. По его словам, наблюдаемая в настоящее время слабость потребительского спроса никуда не денется и в начале следующего года. Предпринимаемые Центробанком РФ меры по смягчению денежно-кредитной политики, как то, неоднократное понижение ключевой ставки в течение текущего года, недостаточны для ускорения совокупного спроса и «восстановления кредитного предложения в экономике», полагает министр.

«Первое полугодие 2020 года мы уже потеряли. Денежно-кредитная политика (Банка России – прим. ред.) имеет определенные временные лаги, поэтому слабость потребительского спроса будет сопровождать нас в начале следующего года», – приводит слова Орешкина РБК. Орешкин добавил, что это «будет сопровождаться и слабой инфляционной динамикой». При этом глава МЭР отметил, что «все это краткосрочные факторы роста», и в этом, по его словам, есть «хорошая новость».

По словам министра, в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам МЭР, достигнет 3-3,1%.

Как сообщал «Новый День», накануне Финансовый университет при кабмине РФ обнародовал свой экономический прогноз на 2020 год. По мнению правительственных экспертов, прорывного роста экономики и повышения благосостояния населения в следующего году ждать не стоит.

Согласно прогнозу, реальные доходы населения в 2020 году будут стагнировать около нулевой отметки и, возможно, даже снизятся. В то же время за нынешним периодом падения потребительской инфляции можно ожидать возврата к ее увеличению – рост может превысить 5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.19

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