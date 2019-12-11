Прогноз-2020: россиян ждет рост цен и стагнация реальных доходов

России не следует ожидать в 2020 году прорывного роста экономики и повышения благосостояния населения. Согласно прогнозам Финансового университета при правительстве РФ, увеличение ВВП можно ожидать лишь на уровне 1-1,5% на фоне повышения инфляции и стагнации реальных доходов россиян.

Эксперты полагают, что реальные доходы населения в 2020 году будут стагнировать около нулевой отметки, но при этом нельзя исключать некоторого снижения. В то же время за нынешним периодом падения потребительской инфляции можно ожидать возврата к ее увеличению – рост может превысить 5%.

Как считают аналитики, уровень безработицы в России в 2020 году будет снижаться, хотя темпы будут менее значительными, чем в 2019 году. Немного успокаивающим выглядит также прогноз о росте реальных зарплат (номинальный прирост за вычетом инфляции) на 2,5%.

Что касается валютных перспектив, то, согласно предположениям экспертов, среднее снижение курса доллара может составить около 6% на фоне роста российского фондового рынка ориентировочно 16%.

«Приведенные выше прогнозы динамики российской экономики основаны на данных математического моделирования с использованием наблюдений за потребительской активностью – готовностью приобретать различные товары и услуги», – уточнили в Финансовом университете при правительстве РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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