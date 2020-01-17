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Пятница, 17 января 2020, 10:00 мск

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ЦБ отобрал лицензию у московского банка за сомнительные операции

Центробанк лишил лицензии московский банк Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 348 место в банковской системе страны.

Причиной принятия решения об отзыве лицензии стали нарушения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пояснил Банк России. Банк в своей работе ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными и сомнительных транзитных операций. Финансовая организация помимо этого нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ.

ПФС-банк участвует в системе страхования вкладов. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты денежных возмещений вкладчикам начнутся не позднее 23 января 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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