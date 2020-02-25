Россияне стали экономить в продуктовых магазинах

В январе среднестатистический россиянин тратил за каждый поход за продуктами на 67,5 рублей (10,9%) меньше, чем в декабре. Общая разница с декабрем составила 552 рубля, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Эксперты отмечают, что это нормальная тенденция, которая прослеживается каждый год. Впрочем, исследователи констатировали, что размер среднего чека снизился и по отношению к январю 2019 года – на 7,3 рубля, или 1,3%.

Значительнее всего размер среднего чека в январе снизился в Сибирском федеральном округе – на 13,3% (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) – на 11,8% (до 557 рублей), в Центральном – на 11,5% (до 607 рублей). В Приволжском федеральном округе чек снизился на 9,9% (до 505 рублей), в Северо-Западном – на 9,6% (до 615 рублей), в Дальневосточном – на 9,5% (до 661 рубля). Жители регионов Уральского федерального округа потратили на 8,7% меньше, чем в декабре (снижение на 590 рублей).

Средний чек в Москве и Санкт-Петербурге в январе снизился меньше, чем в среднем по стране – на 10% и на 6,5% соответственно. Значительнее всего размер среднего чека изменился в гипермаркетах разница декабря и января составила 21,6%. Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.02.20

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