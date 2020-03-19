То вниз, то вверх: рубль продолжает лихорадить

Обвал нефтяных цен на фоне пандемии коронавируса продолжает качать рубль. На утренних торгах российская валюта показывает разнонаправленное движение по отношению к доллару и евро. Валютные торги на Московской бирже открылись ростом рубля. На 10:02 мск курс доллара снизился до 79,95 рубля – это на 92 копейки меньше уровня закрытия торгов 18 марта. Евро к этому времени опустился до отметки 87,25 рубля, подешевев на 1,07 рубля. Однако к 10:10 мск российская национальная валюта вернулась к падению: «американец» вырос до 81,46 рубля, евро – до 89,42 рубля. Спустя непродолжительное время динамика вновь изменилась – рубль начал слабо расти. По состоянию на 11:11 мск доллар торговался по 79,51 рубля (-1,35 рубля к уровню закрытия вчерашних торгов), единая европейская валюта – по 86,09 рубля (-2,23 рубля).

Накануне курсы основных валют достигли максимально допустимой отметки роста на Московской бирже: доллар – 80,87 рубля, евро – 88,72 рубля на фоне обвального падения мировых цен на нефть. Нацвалюта России стала второй по волатильности к доллару США валютой мира после мексиканского песо.

Основные российские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют динамику, аналогичную рублю. На открытии торгов основные индексы росли. Индекс Мосбиржи повысился до 2134,43 пункта (+2,31%), РТС – до 846,36 пункта (+1,69%). Затем основные индексы перешли к падению, после чего снова стали показывать рост. На 11:55 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,22% до 2201,89 пункта, индекс РТС вырос на 4,62% до 1588,39 пункта.

Накануне стоимость североморской нефтяной смеси на Лондонской бирже ICE рухнула на 15% – до 24,96 доллара за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI обвалилась почти на 29%, до 20,94 рубля. Таким образом, нефтяные цены достигли минимума 2003 года.

Сегодня цены на нефть пытаются отыграть падение. На 11:25 мск майские фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подорожали на 6,5%, до 26,61 доллара за баррель. Цена баррель нефти WTI с поставкой в апреле к этому времени выросла на 9,2%, до 22,43 доллара.

Начальник управления ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, комментируя ситуацию на отечественном финансовом рынке, отметил, что «продолжение снижения цены на нефть привело к новой волне ослабления рубля» – нацвалюта России оказалась отброшенной в 2016 год. «Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков – спрос на валюту очень высокий», – цитирует аналитика «Прайм». По прогнозу эксперта, сегодня торги на Мосбирже продолжат демонстрировать высокую волатильность.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также ожидает дальнейшее снижение курса рубля по отношению к доллару и евро на фоне падающего рынка энергоносителей и ослабления большинства валют развивающихся стран. «Ситуация на рынках продолжает оставаться сложной на фоне распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая», – отметил эксперт. «Активное распространение инфекции в большом количестве стран ведет к ухудшению инвесторами оценок состояния мировой экономики. Этому также способствуют карантинные меры, которые оказывают дополнительное негативное влияние на деловую активность», – указал он, заметив, что «меры, предпринимаемые правительствами и Центробанками, имеют лишь временный эффект. «В результате рынки продолжают падать, а торги проходят на фоне высокой волатильности», – заключил он, чьи слова приводит «Прайм».

Моcква, Наталья Петрова

Моcква. Другие новости 19.03.20

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