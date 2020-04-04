Отсрочки не будет: ЦБ отказался переносить кредитные выплаты из-за нерабочего апреля

В нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным до 30 апреля в целях сдерживания распространения коронавируса, заемщики не освобождаются от выплат по кредитам. Должникам придется исполнять свои обязательства, согласно графику платежей, прописанному в кредитном договоре, следует из сообщения заявления Центробанка России.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», – говорится в сообщении мегарегулятора.

При этом Банк России подчеркивает, что кредиторам необходимо учитывать «фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства». Следует принимать во внимание наличие или отсутствие у заемщика возможности дистанционного обслуживания, а также введенный в его регионе режим ограничительных мер, которые могут повлиять на возможность клиента посетить офис банка для своевременного совершения операций, отметил ЦБ.

Стоит отметить, что в течение первой нерабочей недели кредитные платежи переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.04.20

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