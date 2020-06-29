«Всё зависит от коронавируса...» Греф дал прогноз по курсу рубля к концу года

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал курс рубля к концу года. Он ожидает, что американский доллар будет стоить около 60 рублей.

По словам банкира, рубль тесно связан со стоимостью нефти, а «ее тяжело спрогнозировать». Греф, сославшись на «старого и опытного аналитика» Генри Гроуба, отметил в интервью ТАСС, что цены на «черное золото» к концу года поднимутся до $60-62 за баррель. «Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», – полагает руководитель Сбербанка.

Греф при этом отметил, что сейчас никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если придет вторая волна Covid-19, «рубль станет колебаться», сказал он.

По мнению главы банка, российская экономика переживает вызванный коронавирусом кризис лучше его ожиданий. По итогам текущего года падение ВВП России составит 4,2-4,5% в случае, если не случится второй волны коронавирусной инфекции, предрекает Греф.

В начале июня Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад, согласно которому ВВП по итогам года может упасть до 11%, безработица увеличится до «катастрофически высоких» 10,7%, а курс доллара поднимется до 103 рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.20

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