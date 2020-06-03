Доллар по 103 рубля и «катастрофическая безработица»: экономисты опубликовали новый прогноз для России

Прогнозы по экономическому спаду в России продолжают ухудшаться. По оценкам экспертов, ВВП по итогам года может упасть до 11%, безработица увеличится до «катастрофически высоких» 10,7%, а курс доллара поднимется до 103 рублей. Такие выводы содержатся в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Как полагают эксперты, даже при базовом сценарии – если угроза коронавируса продолжится до третьего квартала 2020 года с возможной второй волной заболеваемости в четвертом квартале – снижение ВВП может составить 8-8,2%, падение инвестиций в основной капитал – 19%, а падение ВРП – до 20%. Курс доллара в таком случае будет колебаться в пределах 87-91 рубля вплоть до 2022 года. При этом, как прогнозируют авторы доклада, российская валюта укрепится на уровне 83-87 рублей за доллар только в 2023 году.

В результате затяжного кризиса и исчерпания возможностей «пассивной адаптации» компаний эксперты ожидают во втором полугодии подъем безработицы до 8%-8,3% в 2021 году и 7-7,3% в следующие два года, что будет сдерживать динамику реальной заработной платы. Интенсивный рост зарплат при таком развитии событий в таком случае возможен только в 2023 году.

При этом в ЦМАКП отмечают, что это не самый негативный сценарий. Если корнавирусный кризис продлится до первого квартала 2022 года, произойдет глубокий шок мировой экономики с устойчиво низкими ценами на углеводороды. В результате в России уровень безработицы окажется «катастрофически высоким» и в 2020 году будет составлять 10,5-10,7%, к 2023 году – до 9,0-9,5%. Провал в динамике ВВП в 2020 году ожидается намного более глубоким и составит 11%.

«Ожидается масштабное ослабление рубля во втором полугодии 2020 года под влиянием затяжного периода низких цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки импорта), оттока капиталов с развивающихся рынков», – прогнозируют экономисты. В этом случае с четвертого квартала 2020 года до 2022-го курс доллара будет на уровне 95-103 рублей, а в 2023-м российская валюта укрепится до 87-90 рублей за доллар.

Как сообщал «Новый День», в середине мая министерство экономического развития РФ подтвердило негативный прогноз по падению ВВП, аналогичный кризисам 1998 и 2008 годов. Во втором квартале ведомство ожидает сокращения экономики не менее чем на 9,5% по сравнению с прошлогодним уровнем, по итогам года ожидается падение на 5%.

Ранее аналитики «Центра развития» НИУ ВШЭ прогнозировали, что падение ВВП во втором квартале 2020 года может достигнуть почти 17%, а восстановление до докризисного уровня можно ожидать не раньше середины 2022 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.06.20

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