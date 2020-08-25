Удар по рублю: банки исчерпали валютные запасы

Российские банки в июле исчерпали запас валютной ликвидности. К началу августа запас валюты отечественных финансово-кредитных учреждений сократился на 5 млрд долларов и достиг отрицательного показателя, говорится в аналитическом обзоре Райффайзенбанка. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года, когда валюту выводили клиенты из-за угрозы антироссийских санкций. Истощение валютных запасов может привести к дальнейшему ослаблению рубля, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По его словам, в начале текущего года запас валютной ликвидности составлял $9,6 млрд. «В июле запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на 5 млрд долл. и стал отрицательным», – указал эксперт, чьи слова приводит «Прайм».

Аналитик отметил, что значительное сокращение запаса валютной ликвидности произошло, несмотря на прекращение оттока средств со счетов клиентов. При этом в валютное кредитование банки направили $3,7 млрд, что «нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад», указал Порывай.

По его словам, отсутствие запаса ликвидности в банковском секторе «является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля». Также на российскую национальную валюту влияют восстановление импорта, выплаты дивидендов и сокращение продажи валюты Банком России. «Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар», – отметил эксперт.

Как сообщал «Новый День», ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев негативно перспективы рубля в нынешних экономических условиях. По его мнению, в сентябре нацвалюта России может укрепиться, но к концу года ситуация, вероятнее всего, изменится.

Москва, Наталья Петрова

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