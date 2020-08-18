Повода для оптимизма нет: экономист оценил перспективы рубля

Перспективы рубля в нынешних экономических условиях выглядят весьма негативно. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, в сентябре отечественная валюта может укрепиться, но к концу года ситуация, вероятнее всего, изменится. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По мнению экономиста, «фундаментального разворота» в котировках ждать не стоит, и прогнозы об укреплении рубля с учетом реального положения дел звучат слишком оптимистично. «Основополагающим фактором, способствующим укреплению рубля, являются цены на нефть. Существенный рост на нефть может существенно укрепить рубль. Пока нет предпосылок к существенному росту нефтяных котировок», – пояснил Алиев.

Он также отметил, что сейчас действительно есть предпосылки к ослаблению доллара. При этом эксперт выразил уверенность, что даже если российская валюта укрепится в сентябре, это будет иметь краткосрочный эффект.

«Это связано с действиями американских властей. На рынке сейчас больше долларов, это может сказаться на курсе. К тому же, каждая страна пытается поддержать национальную экономику, Америка в том числе. В результате, в течение сентября рубль возможно и скорректируется до 70-71 рубля за доллар. В третьем квартале ожидается уменьшение дивидендных выплат, что должно снизить давление на рубль. Также Минфин продолжит продавать валюту исходя из бюджетного правила. Позитивный новости по ослаблению эпидемии могут стимулировать рубль к укреплению. Однако эти меры будет иметь краткосрочный эффект, так как санкционные риски остаются актуальными и к концу года к ним могут вернуться», – подчеркнул экономист.

В связи с этим Алиев обратил внимание, что доллар останется инвестиционно-привлекательным до конца 2020 года. «К вопросу покупки валюты всегда нужно подходить профессионально и своевременно. Главное не бежать покупать тогда, когда уже поздно. Можно купить доллары, учитывая, что определенный потенциал роста американской валюты к концу года по отношению к рублю есть», – заключил он.

Напомним, в конце прошлой недели российский рубль укрепился в обеих валютных парах, что вызвало активную дискуссию о перспективах отечественной валюты.

Официальный курс доллара на завтра, 19 августа, вырос более чем на 45 копеек – до 73,4321 рубля, курс европейской валюты поднялся почти на 90 копеек – до 87,3401 рубля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.08.20

Меркель обсудила с Путиным политический кризис в Белоруссии. / В сенате США признали отставание от России и Китая в модернизации ядерного арсенала. / В двух регионах России вторые сутки не фиксируют новые случаи коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»