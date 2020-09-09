Россияне стали массово избавляться от банковских карт

Жители России во втором квартале 2020 года стали массово отказываться от депозитных и кредитных карт – объем используемого «пластика» снизился на 4,5 млн единиц, свидетельствуют данные Банка России.

В целом число используемых карт летом сократилось на 2,3%, – до 190,3 млн штук. Последний раз снижение такого рода наблюдалось в 2015 году. По оценкам экспертов, это связано с экономическим спадом на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

По оценкам старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежды Караваевой, в третьем-четвертом кварталах должен произойти некоторый рост эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию, передает РИА «Новости».

Финансы. Другие новости 08.09.20

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