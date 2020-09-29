Россияне рассказали о размере необходимого для нормальной жизни заработка

Для нормальной жизни в России размер ежемесячного заработка должен превышать 50 тыс. рублей в месяц на человека, свидетельствуют данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, на которые ссылается РИА «Новости».

Так, 31,2% участников опроса рассказали, что им для нормальной жизни нужно 50-70 тыс. рублей ежемесячно. Четверть респондентов назвали сумму в 70-100 тыс. рублей. Чуть больше пятой части опрошенных (22,6%) сообщили, что им хватит 35-50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян сказали, что их минимум для нормальной жизни – 100 тыс. рублей, а 5,4% ответили, что обойдутся 20-35 тыс. рублей в месяц. И только 0,5% респондентов ответили, что им хватит и 20 тыс. рублей или менее.

Наиболее высокие запросы высказали жители Москвы и Подмосковья – 34,8% из них заявили, что 100 тыс. рублей в месяц недостаточно для нормальной жизни, а 33,2% пожелали иметь доход в 70-100 тыс. рублей. Стоит отметить, что 90,9% участников опроса во всех регионах страны признались, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом почти половина из них (48,5%) заявили, что это несоответствие разительно.

Исследование проводилось с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие более 1600 человек со всей страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.20

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