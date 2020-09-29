Российская валюта снова сдает позиции: евро выше 93 рублей, доллар штурмует 80 рублей

Курс рубля по отношению к доллару и евро снова снижается на биржевых торгах во вторник, 29 сентября. Основные мировые валюты продолжили рост в начале торговой сессии – евро преодолел отметку в 93 рубля – впервые с января 2016 года, а доллар устремился к 79,8 рубля. Позже обе валюты ускорили рост к рублю – доллар вплотную подобрался к отметке 80 рублей, а евро устремилось к 93,3 рубля.

По состоянию на 10:50 мск, единая европейская валюта дорожала на 81 копейку, до 93,07 рубля. Курс доллара вырос на 63 копейку – до 79,71 рубля. Однако спустя полчаса с небольшим, в 11:23 мск, «американец» подорожал на 81 копейку, до 79,89 рубля, а евро взлетел на 1 рубль – до 93,26 рубля.

Рубль продолжил падение на фоне снижения нефтяных цен. Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE, по состоянию на 11:12 мск, снизилась на 0,84%, до $42,51 за баррель, а американская легкая нефть WTI с поставками в декабре подешевела до $40,52 (-0,85%). Мировые цены на нефть падают в ожидании новых вероятных ограничений из-за распространения коронавируса, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», рубль сдает позиции на негативном внешнеполитическом фона из-за боевых действий на территории Нагорного Карабаха и «в отсутствие внутренних факторов поддержки».

Как сообщал «Новый день», накануне биржевой курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался вблизи отметки 79 рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

Россияне рассказали о размере необходимого для нормальной жизни заработка. / Треть работодателей в России сократили зарплаты сотрудникам из-за пандемии. / В Кургане началась массовая замена остановочных павильонов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»