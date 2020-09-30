Лишь каждый седьмой россиянин пользуется Системой быстрых платежей ЦБ

Система быстрых платежей, которую создал Центробанк полтора года назад, пока не стала популярной среди россиян. Лишь 14% клиентов банков пользуются ей. Систему считают небезопасной пенсионеры, а молодежь указывает на неудобство использования.

35% россиян ничего не знают о СБП, 47% – «что-то слышали», а хорошо о ней знают только 18% респондентов, говорится в результатах исследования, проведенного НАФИ. За последние полгода платежи через СБП совершали только 14% россиян, передает РБК. При этом 74% опрошенных заявили, что готовы использовать систему для переводов в будущем.

19% респондентов не хотят пользоваться системой, поскольку считают ее небезопасной, а 7% – неудобной. Небезопасной СБП чаще считают люди старше 60 лет, а неудобной – молодежь в возрасте 18-24 лет.

СБП была создана для того, чтобы быстро переводить деньги по номеру телефона на счета любых банков, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все банки с универсальной лицензией должны в обязательном порядке подключиться к переводам между физлицами через СБП до 1 января 2021 года, сейчас такой сервис действует в 169 банках.

В Центробанке заявляют, что популярность системы среди россиян постепенно растет. «В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как в начале года, в январе, это было 360 млн руб.», – сказал представитель регулятора. На данный момент в системе зарегистрированы 8,4 млн уникальных пользователей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.09.20

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