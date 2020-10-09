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Пятница, 9 октября 2020, 10:04 мск

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Центробанк лишил лицензии два банка в Кабардино-Балкарии

ЦБ РФ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Прохладный» и «Майский». Обе кредитные организации были зарегистрированы в Кабардино-Балкарской республике. Регулятор выявил множество нарушений в работе банков.

В частности, «Прохладный» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Более 70% кредитного портфеля банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.

«Майский» также неоднократно нарушал федеральные законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации», – сообщила пресс-служба Банка России.

По величине активов «Прохладный» и «Майский» занимали в банковской системе РФ 348 и 350 места соответственно.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Клиенты банков могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 октября.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 09.10.20

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