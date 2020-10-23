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Пятница, 23 октября 2020, 10:14 мск

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ЦБ отобрал лицензию у Росбизнесбанка

Центробанк России отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, сообщает регулятор. Финансовая организация по величине активов занимала 338 место в банковской системе страны.

По данным ЦБ, Росбизнесбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк не сообщал своевременно об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Помимо этого, указывает Банк России, кредитная организация на протяжении последнего года неоднократно завышала размер собственных средств, представляя в ЦБ некорректный расчет капитала. «На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков», – говорится в сообщении регулятора.

Росбизнесбанк участвует в системе страхования вкладов. Клиентам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 6 ноября 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

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