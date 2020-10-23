Центробанк России не стал менять ключевую ставку: «Ситуация остается неустойчивой»

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что ситуация на внешних финансовых и товарных рынках на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в мире и в России «остается неустойчивой». Регулятор допустил сохранение повышенной волатильности в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов.

«Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой», – констатировали в Банке России. При этом в Центробанке отметили, что «на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось».

В ЦБ добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В пресс-службе Банка России добавили, что решения по ключевой ставке регулятор будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакций на них финансовых рынков».

ЦБ ожидает, что инфляция по итогам текущего года будет в интервале 3,9-4,2%, что соответствует прогнозу регулятора.

В 2021 году годовая инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем будет находится вблизи 4%, следует из прогноза Банка России.

Регулятор также сообщил, что следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 18 декабря 2020 года.

Напомним, что в сентябре ЦБ также не стал менять ставку, оставив на уровне 4,25%. Ранее, с марта регулятор снижал ставку – в итоге в июне она была снижена сразу на 1 п.п. до исторического минимума – 4,25%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.10.20

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