Очередной московский банк лишили лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. По величине активов банк занимал 312 место в отечественной банковской системе.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за того, что финансовая организация банк нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Как отмечает Центробанк, «с 2017 года Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен». Представленный им план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку, поскольку регулятор признавал предусмотренные им меры недостаточными и нереализуемыми.

Более того, указывает ЦБ, основной бенефициар банка и подконтрольные ему компании были вовлечены в судебные разбирательства. С учетом этого обстоятельства и потенциального роста убытков, «перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского Инвестиционного Банка отсутствовала», подчеркивает Банк России.

В Евроазиатский инвестиционный банк назначена временная администрация.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам банка начнутся не позднее 18 декабря 2020 года. Клиентам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Напомним, 13 ноября ЦБ лишил лицензии Международный коммерческий банк, зарегистрированный в Москве. 23 октября регулятор отобрал лицензию у московского Росбизнесбанка.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.12.20

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