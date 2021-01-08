российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 января 2021, 11:50 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

В Министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше 1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В сообщении указано, что налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что в случае зачисления банком процентов в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких процентов будет учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произведено зачисление этих процентов.

Напомним, с 1 января в России начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает 1 млн рублей. Доход будет облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.01.21

Биткоин установил новый исторический рекорд. / Россияне определили размер идеальной зарплаты. / Президента Черногории обвинили в неуплате более 10 млн евро налогов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

«Меры реагирования»: генпрокуратура отчиталась о борьбе с ростом цен на продукты

ФАС предлагает ввести пошлины на экспорт стали для борьбы с ростом цен на жилье

Названы основные причины ускорения инфляции в РФ

Стоимости аренды жилья в 2021 году предрекли рост на 10%

Перспектива-2021: даже при оптимистичном сценарии отдых для россиян подорожает минимум на 10%

Аналитики предрекли рост цен на интернет в России

Минпромторгу предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

За год мандарины в России подорожали на 20%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,