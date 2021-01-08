Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

В Министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше 1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В сообщении указано, что налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что в случае зачисления банком процентов в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких процентов будет учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произведено зачисление этих процентов.

Напомним, с 1 января в России начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает 1 млн рублей. Доход будет облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.01.21

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