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Среда, 10 марта 2021, 10:44 мск

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Единственный иностранный сервис переводов уходит с российского рынка

Иностранная система денежных переводов MoneyGram ограничила работу в России. Сервис был единственным официально зарегистрированным в РФ. Об этом сообщает РБК.

О том, что Центробанк внес MoneyGram в реестр операторов иностранных платежных систем, стало известно в апреле 2020 года. С 1 марта 2021-го компания прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Отправка денежных переводов из РФ в другие страны мира стала невозможной.

На сайте самого сервиса сообщается, что получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы «Золотая Корона». О причинах такого решения не сообщается.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов предположили, что MoneyGram уходит с российского рынка из-за ужесточения политики ЦБ в отношении иностранных поставщиков платежных услуг. Компания могла решить, что ей сложно выполнять требования регулятора по локализации своего бизнеса в России, поэтому проще работать через местного партнера.

Москва, Зоя Осколкова

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