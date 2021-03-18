Рублю предрекли обрушение к концу года

К концу 2021 года ожидается падение курса российского рубля. С таким прогнозом выступил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Эксперт пояснил, что будет расти спрос на импортные товары и спрос на валюту для зарубежных поездок. «Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро», – сказал аналитик в комментарии «Российской газете».

Рост спроса на иновалюту будет связан с открытием границ и восстановлением экономики России, полагает Васильев.

Эксперт при этом обратил внимание на то, что второе полугодие для рубля традиционно более слабое. Это можно объяснить выплатами дивидендов иностранным инвесторам и ростом платежей по внешнему долгу, пояснил он.

Аналитик также указал на то, что у доллара в этом году «будет поддержка, из-за которой он сможет давить на валюты в развивающихся странах мира». Прежде всего, такой поддержкой станет повышение уровня инфляции в мире. Кроме того, валюту США поддержит рост рыночных ставок, отметил Васильев.

Что касается краткосрочных перспектив рубля, до конца марта курс отечественной валюты будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 87-90 к евро, добавил аналитик. «Однако общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней», – отметил он.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев предсказал падение курса российской валюты до 80 рублей за доллар к апрелю.

Банк России установил на 18 марта официальный курс доллара на уровне 73,10 руб., евро – 86,97 руб.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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