ЦБ лишил лицензии краснодарский банк

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), зарегистрированного в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 222 место в банковской системе страны.

Причиной для такого решения стали неоднократные нарушения банком требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Финансовая организация в своей деятельности ориентировалась на «обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля», а «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной», отметили в ЦБ.

Кроме того, добавили в Банке России, в ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных операций, нацеленных на вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ. ЮМК банк не участвует в системе страхования вкладов.

Напомним, неделю назад ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков – «Форбанка» и банка «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ). Они стали первыми финансово-кредитными организациями, у которых ЦБ отобрал лицензию в 2021 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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