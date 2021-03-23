Рубль теряет позиции: евро снова дороже 90, доллар – под 76

Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже подорожали более чем на 1 рубль, следует из данных торговой площадки. Американская валюта впервые с 4 февраля поднялась выше 76 рублей, а евро преодолела порог в 90 рублей впервые с 1 марта.

По состоянию на 12:54 мск доллар торговался на отметке 76,33 рубля, это максимальная цена на сегодняшних торгах. К 14:53 курс доллара заметно упал и составил 75,92 рубля.

Евро на максимуме стоил 90,78 рубля, а к 14:53 опустился до 90,22 рубля.

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 73,35 рубля, евро – 89,76 рубля.

Российский рубль теряет позиции на фоне снижения мировых цен на нефть. Нефть марки Brent с поставкой в мае торгуется на уровне $62,18 (-3,77%), следует из данных Лондонской биржи ICE Future. Стоимость майских фьючерсов американской легкой нефти WTI снизилась до $59,32 (-3,63%). Нефть падает на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости коронавирусом в Европе и введения новых карантинных мер, что может отрицательно сказаться на спросе на «черное золото», указывают эксперты.

Главный аналитик брокерской компании «Алор брокер» Алексей Антонов назвал несколько основных причин ослабления рубля. «Прежде всего, это усилившиеся риски введения жестких санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает», – отметил эксперт.

Кроме того, на российской валюте отразилось падение турецкой лиры. «Вчера рухнула турецкая лира на сообщении об отставке главы ЦБ Турции. В моменте падение лиры к доллару превышало 15%. Естественно, что это негативным образом аукнулось рублю», – указал аналитик.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев предсказал падение курса российской валюты до 80 рублей за доллар к апрелю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.03.21

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