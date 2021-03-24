Евро подскочил выше 91 рубля, доллар близок к 77 рублям

Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду, 24 марта, взял планку в 91 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Это произошло впервые с 25 февраля. Доллар при этом вплотную приблизился к 77 рублям.

По состоянию на 7:45 курс евро подскочил до 91,19 рубля, что на 73 копейки выше цены закрытия вчерашних торгов. Стоимость американского доллара к этому времени достигла 76,98 рубля (+59 коп.).

К 9:31 европейская валюта торговалась по 90,7 рубля, а курс доллар опустился до 76,57 рубля.

Мировые цены на нефть в среду перешли в слабый рост после снижения при открытии торгов. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $61,32 за баррель. Стоимость американской легкой нефти WTI с поставкой в мае составляет $58,22 за баррель.

Накануне курс евро на торгах на Мосбирже превысил 90 рублей, а доллар стал дороже 76 рублей. Российская национальная валюта дешевеет на фоне усилившихся рисков ужесточения санкций и снижения нефтяных цен в условиях усиления карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.21

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