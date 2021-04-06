Нацвалюту России снова штормит: доллар взлетел выше 77 рублей впервые с ноября

Курс доллара в ходе торгов впервые с ноября прошлого года поднялся выше 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Евро стал дороже 91 рублей впервые с 24 марта.

По состоянию на 16:18 мск, курс «американца» вырос на 79 копеек к цене вчерашнего закрытия торгов, до 77,18 рубля. Единая европейская валюта к этому времени торговалась по 91,31 рубля (+1,07 рубля).

Рубль заметно слабеет на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть. «Обострение ситуации на Украине может вызвать детонацию американских финансовых санкций», – прогнозирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов (здесь и далее цитаты по «Прайм»). По его словам, в случае реализации такого сценария «для российского рубля наступит другая реальность». «Внутренний валютный рынок войдет в фазу высокой турбулентности, курс рубля ежедневно будет меняться на несколько процентов», – отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

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