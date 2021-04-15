Рубль рухнул в ожидании новых санкций США

Рубль значительно дешевеет к доллару и евро на сегодняшних торгах на Московской бирже на новостях о том, что новые американские санкции могут коснуться государственного долга России. Единая европейская валюта превысила 92 рубля, доллар стал дороже 77 рублей, следует из биржевых данных.

Валюта США на максимуме торговалась по 77,5 рубля, что на 1,63 выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро вырос до 92,77 рубля (+1,83 рубля).

По состоянию на 10:07 мск, доллар снизил темпы роста, закрепившись на отметке 76,99 рубля (+1,12 рубля). Единая европейская валюта к этому времени торговалась по 92,22 рубля (+1,28 рубля).

Сообщения о новых антироссийских санкциях обвалили российский фондовый рынок. Индекс РТС к 10:22 мск рухнул на 2,72% до 1 449 пунктов, индекс Мосбиржи упал на 1,02% до 3 540 пунктов.

Российская национальная валюта и отечественный рынок акций падают на фоне резкого роста мировых нефтяных цен. Так, североморская нефть марки Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже ICE торгуется по $66,7 за баррель, подорожав более чем на 4,5%. Майские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI достигли $63,13 за баррель (+4,8%).

Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности США ввести новые санкции против России в качестве ответа на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки через SolarWinds. По его сведениям, Вашингтон намерен выслать 10 российских дипломатов и ввести ограничительные меры в отношении 12 граждан РФ и 20 российских организаций.

В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что санкции также могут быть направлены против госдолга России. Отмечается, президент США Джо Байден запретит американским банкам осуществлять торговые операции с новыми российскими государственными долговыми обязательствам. Санкции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.21

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