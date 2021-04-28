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NewDayNews.ru

Среда, 28 апреля 2021, 14:28 мск

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В 2021 году в России выявили рекордное количество фальшивых денег

В России за первый квартал 2021 года выявили рекордное количество поддельных долларовых банкнот. Об этом сообщили в Центробанке.

В январе-марте в РФ обнаружили 6080 поддельных банкнот иностранных государств – примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале, следует из статистики Банка России. За весь прошлый год регулятор выявил в банковской системе 1730 фальшивых иностранных купюр.

Такого количества поддельных долларов, евро и юаней, как в первом квартале, не наблюдалось как минимум с 2010 года. Подавляющее число фальшивок, выявленных в начале этого года, (98,2%) пришлось на американские доллары. «Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», – сообщил в ЦБ.

Среди российских рублей самой популярной банкнотой у фальшивомонетчиков является 5 тысяч. На этот номинал пришлось 81,3% от общего количества обнаруженных в первом квартале подделок.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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