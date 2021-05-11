Жертвы кибермошенников получат возможность вернуть деньги

ЦБ разрабатывает законопроект, который позволит банкам немедленно замораживать переведенные на счета кибермошенников денежные средства. Об этом сообщил замначальника департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, куратор Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), в интервью «Известиям».

По словам специалиста, новация предполагает автоматическую блокировку спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. Благодаря этому во многих случаях можно предотвратить хищение денег.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги оперативно замораживались бы на счете, а потом их конечная судьба решалась в ускоренном судебном порядке», – уточнил Сычев.

Важность мгновенной блокировки денег в банках объясняют тем, что мошенники в половине случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% – в течение двух-трех часов и только в 3% случаях средства могут задержаться на счете в течение суток. При этом злоумышленники часто используют цепочку переводов, а в качестве первого получателя указывают подставное лицо.

Отмечается, что в нынешней ситуации банки не имеют правовых оснований ни заблокировать уже зачисленные на счет мошенников, ни отказать в выдаче средств.

«Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты», – пояснил Сычев.

По его мнению, упрощенная судебная процедура позволит быстрее возвращать похищенные средства. Впрочем, признал специалист, этот механизм требует серьезной проработки. Центробанк только начал заниматься этим вопросом, отметил Сычев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

«У людей не хватает денег на самое необходимое»: россияне в марте взяли рекордное число микрозаймов. / США готовы рассмотреть отключение России от SWIFT. / Сбербанк поднял ставки по ипотеке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»